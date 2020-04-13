Как будет происходить обсервация в Украине: Криклий озвучил сценарий

Обсервация для граждан, возвращающихся в страну, автоматически включена в стоимость билета. Места обсервации в Украине будет контролировать полиция.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии "Радио свобода", это уже последняя неделя, когда правительство отрабатывает сценарий относительно того, как будет происходить обсервация.

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И мы говорим только о том формате, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает так же и обсервацию, то есть она является обязательной, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию. Затем при регистрации из страны, из которой он вылетает, тоже соглашается и подписывает обязательства собственноручно по соблюдению обсервации,

– отметил глава Минифраструктуры.

По словам Криклия, дальше процесс координируют здесь, когда граждане прилетают в Украину.

"Понятно, что термоскрининг, проверки стандартные, пограничная служба, таможенники и в сопровождении полиции их уже довозят до мест обсервации. И на местах обсервации так же присутствовать будут полицейские, которые будут контролировать периметр, чтобы никто из тех, кто должен соблюдать обсервацию, не нарушал правил", – добавил чиновник.

В конце марта Кабинет Министров принял решение, согласно которому обсервация будет обязательной для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. На обсервации они должны находиться в течение 14 дней. А на 6 день им будут делать ПЦР-тесты.

Также в правительстве отметили, что транспортировка лиц от места обсервации до дома будут проводиться за средства самих обсервованих. То же касается и питания: его украинцы будут оплачивать из собственных карманов.Правда, люди, которые находятся на обсервации, могут получать продукты питания, личные вещи. Запрет действует на алкогольные напитки и вещи, запрещенные к хранению (например, оружие или наркотики). Однако, если алкоголь был у обсервованого с собой, его можно принять.

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Что такое обсервация?

Это усиленное медицинское наблюдение, которое предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение. Такой шаг делают ради безопасного прохождения инкубационного периода коронавируса. Нарушителей обсервации ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению обсервации или самоизоляции и приведет к штрафу.

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 12 апреля Украине коронавирусом заболели 2 777 человек, 83 человека умерли , зато 89 пациентов выздоровели.

, зато 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение . Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине .

. 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двум; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.



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