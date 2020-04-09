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      Питание в обсервации будет платным, а алкоголь – запрещен

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      В каких условиях будут жить люди, возвращающиеся из-за рубежа / dpsu.gov.ua

      Кабинет министров утвердил порядок транспортировки и собственное пребывание лиц в обсервации. Люди, которые возвращаются из-за рубежа, 14 дней должны будут соблюдать определенные условия.

      Заведения, в которых будут находиться люди в обсервации, определяют и готовят к заполнению областные госадминистрации. Полная информация о том, как люди будут проходить обсервацию, опубликована на сайте Кабмина.

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      Кроме людей, прибывающих из-за границы, обсервация коснется также и людей, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя.

      Среди важнейших пунктов, которые нужно знать, это то, что в обсервацию могут осуществлять за счет местных бюджетов. Потом есть возможность их возвращения.

      Возмещение расходов местных бюджетов на проживание лиц в обсерваторах (изоляторах) может осуществляться за счет средств резервного фонда государственного бюджета в размере фактически осуществленных расходов,
      – говорится в документе.

      А вот транспортировку лиц от места обсервации к дому будут проводить за средства самих обсервовных. То же касается и питания: его украинцы будут оплачивать из собственных карманов.

      Впрочем, лица, находящиеся в обсерваторах, могут получать продукты питания, личные вещи. Запрет действует на алкогольные напитки и вещи, запрещенные к хранению (например, оружие или наркотики). Однако, если алкоголь был у обсервованного с собой, его можно принять.

      Что такое обсервация?
      Обсервация – это усиленное медицинское наблюдение, которое предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение. Человек должен 14 дней пробыть в определенном властью месте, избегая контактов с другими людьми. Это делается для безопасного прохождения инкубационного периода коронавируса.

      На нарушителей обсервации ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

      В Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению обсервации или самоизоляции и приведет к штрафу.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Деньги Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Полиция Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины
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