Питание в обсервации будет платным, а алкоголь – запрещен

Кабинет министров утвердил порядок транспортировки и собственное пребывание лиц в обсервации. Люди, которые возвращаются из-за рубежа, 14 дней должны будут соблюдать определенные условия.

Заведения, в которых будут находиться люди в обсервации, определяют и готовят к заполнению областные госадминистрации. Полная информация о том, как люди будут проходить обсервацию, опубликована на сайте Кабмина.

Надо знать В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта

Кроме людей, прибывающих из-за границы, обсервация коснется также и людей, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя.

Среди важнейших пунктов, которые нужно знать, это то, что в обсервацию могут осуществлять за счет местных бюджетов. Потом есть возможность их возвращения.

Возмещение расходов местных бюджетов на проживание лиц в обсерваторах (изоляторах) может осуществляться за счет средств резервного фонда государственного бюджета в размере фактически осуществленных расходов,

– говорится в документе.

А вот транспортировку лиц от места обсервации к дому будут проводить за средства самих обсервовных. То же касается и питания: его украинцы будут оплачивать из собственных карманов.

Впрочем, лица, находящиеся в обсерваторах, могут получать продукты питания, личные вещи. Запрет действует на алкогольные напитки и вещи, запрещенные к хранению (например, оружие или наркотики). Однако, если алкоголь был у обсервованного с собой, его можно принять.

Что такое обсервация?

Обсервация – это усиленное медицинское наблюдение, которое предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение. Человек должен 14 дней пробыть в определенном властью месте, избегая контактов с другими людьми. Это делается для безопасного прохождения инкубационного периода коронавируса.



На нарушителей обсервации ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.



В Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению обсервации или самоизоляции и приведет к штрафу.



Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала