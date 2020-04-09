Питание в обсервации будет платным, а алкоголь – запрещен
Кабинет министров утвердил порядок транспортировки и собственное пребывание лиц в обсервации. Люди, которые возвращаются из-за рубежа, 14 дней должны будут соблюдать определенные условия.
Заведения, в которых будут находиться люди в обсервации, определяют и готовят к заполнению областные госадминистрации. Полная информация о том, как люди будут проходить обсервацию, опубликована на сайте Кабмина.
Надо знать В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
Кроме людей, прибывающих из-за границы, обсервация коснется также и людей, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя.
Среди важнейших пунктов, которые нужно знать, это то, что в обсервацию могут осуществлять за счет местных бюджетов. Потом есть возможность их возвращения.
Возмещение расходов местных бюджетов на проживание лиц в обсерваторах (изоляторах) может осуществляться за счет средств резервного фонда государственного бюджета в размере фактически осуществленных расходов,
– говорится в документе.
А вот транспортировку лиц от места обсервации к дому будут проводить за средства самих обсервовных. То же касается и питания: его украинцы будут оплачивать из собственных карманов.
Впрочем, лица, находящиеся в обсерваторах, могут получать продукты питания, личные вещи. Запрет действует на алкогольные напитки и вещи, запрещенные к хранению (например, оружие или наркотики). Однако, если алкоголь был у обсервованного с собой, его можно принять.
Что такое обсервация?
Обсервация – это усиленное медицинское наблюдение, которое предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение. Человек должен 14 дней пробыть в определенном властью месте, избегая контактов с другими людьми. Это делается для безопасного прохождения инкубационного периода коронавируса.
На нарушителей обсервации ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
В Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению обсервации или самоизоляции и приведет к штрафу.
Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Путинские "каникулы": как Кадыров закрыл Чечню от Россиисегодня , 13:40
-
В центре Москвы прогремел взрыв у посольства Словакии: видеосегодня , 14:20
-
Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украинысегодня , 14:30
-
Коронавирус в Испании: достигнут пик заболеваниясегодня , 14:39
-
Историческое нефтяное соглашение России и Саудовской Аравии достигнуто: о чем договорилисьсегодня , 19:00
-
Глава УГКЦ Святослав из-за карантина освободил верующих от обязательных исповеди и причастиясегодня , 12:37