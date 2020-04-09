Харчування в обсервації буде платним, а алкоголь – заборонений
Кабінет міністрів затвердив порядок транспортування та власне перебування осіб в обсервації. Люди, які повертаються із-за кордону, 14 днів повинні будуть дотримуватися визначених умов.
Заклади, у яких перебуватимуть люди в обсервації, визначають і готують до заповнення обласні держадміністрації. Повну інформацію про те, як люди проходитимуть обсервацію, опублікований на сайті Кабміну.
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Окрім людей, що прибувають із-за кордону, обсервація торкнеться також і людей, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і Севастополя.
Серед найважливіших пунктів, які потрібно знати, це те, що обсервацію можуть здійснювати за рахунок місцевих бюджетів. Потім є можливість їхнього повернення.
Відшкодування витрат місцевих бюджетів на проживання осіб у обсерваторах (ізоляторах) може здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету у розмірі фактично здійснених витрат,
– йдеться у документі.
А от транспортування осіб від місця обсервації до дому будуть проводити за кошти самих обсервовних. Те саме стосується і харчування: його оплачуватимуть українці з власних кишень.
Втім, особи, які перебувають в обсерваторах, можуть отримувати продукти харчування, особисті речі. Заборона діє на алкогольні напої та речей, заборонені до зберігання (як-от, зброя чи наркотики). Однак, якщо алкоголь був у обсервованого з собою, його можна вжити.
Що таке обсервація?Обсервація – це посилене медичне спостереження, яке передбачає ізоляцію людини, але не госпіталізацію в медзаклад. Людина повинна 14 днів перебути у певному, визначеному владою місці, уникаючи контактів із іншими людьми. Це робиться задля безпечного проходження інкубаційного періоду коронавірусу.
На порушників обсервації чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
В Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації. Його невикористання буде прирівнюватись до порушення обсервації чи самоізоляції і призведе до штрафу.
Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу
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