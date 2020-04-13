Як відбуватиметься обсервація в Україні: Криклій озвучив сценарій

Обсервація для громадян, що повертається доУ країни, є автоматично включеною у вартість квитка. Місця обсервації в Україні контролюватиме поліція.

Як зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій у коментарі "Радіо свобода", це вже останній тиждень, як уряд відпрацьовує сценарій щодо того, як відбуватиметься обсервація.

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І ми говоримо тільки про той формат, що громадянин, заздалегідь купуючи квиток, оплачує так само і обсервацію, тобто вона є обов’язковою, більше того, він підписує цю обов’язкову обсервацію. Потім під час реєстрації з країни, з якої він вилітає, теж погоджується та підписує зобов’язання власноруч щодо дотримання обсервації,

– зауважив очільник Мініфраструктури.

За словами Криклія, далі процес координують тут, коли громадяни прилітают до України.

"Зрозуміло, що термоскринінг, перевірки стандартні, прикордонна служба, митники і у супроводі поліції їх вже довозять до місць обсервації. І на місцях обсервації так само присутніми будуть поліцейські, які контролюватимуть периметр, щоб ніхто з тих, хто має дотримуватися обсервації не порушував правил", – додав чиновник.

Наприкінці березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яких обсервація буде обов’язковою для тих українців, що повертаються з-за кордону. На обсервації вони повинні перебувати упродовж 14 днів. А на 6 день їм робитимуть ПЛР-тести.

Також в уряді зазначили, що транспортування осіб від місця обсервації до дому будуть проводити за кошти самих обсервованих. Те саме стосується і харчування: його оплачуватимуть українці з власних кишень.Щоправда, люди, що перебувають на обсервації, можуть отримувати продукти харчування, особисті речі. Заборона діє на алкогольні напої та речі, що є забороненими до зберігання (як-от, зброя чи наркотики). Однак, якщо алкоголь був у обсервованого з собою, його можна вжити.

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Що таке обсервація? Це посилене медичне спостереження, яке передбачає ізоляцію людини, але не госпіталізацію в медзаклад. Такий крок роблять задля безпечного проходження інкубаційного періоду коронавірусу. На порушників обсервації чекає адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. В Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації. Його невикористання буде прирівнюватись до порушення обсервації чи самоізоляції і призведе до штрафу.

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 12 квітняв Україні на коронавірус захворіли 2 777 осіб , 83 людини померли , натомість 89 пацієнтів одужали.

, , натомість 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.

, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.



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