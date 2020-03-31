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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Людям, які прибули з-за кордону, на 6 день обсервації робитимуть ПЛР-тести

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      Місця для обсервації обговорили на нараді у Президента / Пресслужба Президента України

      В Україні готовий 61 заклад для обсервації українців, що прибули з-за кордону. Усі готелі та санаторії обіцяють забезпечити окулярами, захисними костюмами та масками.

      Умови для обсервації мають бути комфортними для проживання. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з представниками уряду та держпідприємств, що залучені до боротьби з COVID-19. Також при негативних тестах на коронавірус обсервація має замінятись самоізоляцією, інформує пресслужба глави держави.

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      Прибулі з-за кордону перебуватимуть в місцях обсервації 5 – 6 днів. Тоді їм робитимуть тест ПЛР. За умови негативного результату – людей відпускатимуть додому на самоізоляцію.

      Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що в об’єкти обсервації вже направили окуляри, костюми та маски, які захистять гостей.

      Раніше були відомі два об’єкти для обсервації: готель "Козацький" у Києві та готель "Пуща Конгрес" у Пущі–Водиці. За обсервацію у "Пущі Конгрес" треба платити. Перебування у "Козацькому" – безкоштовне, проте туристів з Балі не влаштували умови проживання та харчування. Вирішувати ситуацію з незадоволеними людьми довелось міністру інфраструктури Владиславу Криклію.

      Кабінет Міністрів посилив карантинні заходи 29 березня:

      • Люди, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, зобов'язані дотримуватись режиму самоізоляції.
      • Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
      • Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Президент України Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Готелі
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