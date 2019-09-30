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      После модернизации "Укрлендфарминг" обеспечивает аграриев собственным посевным материалом

      16 Читати новину українською
      Завод "Укрлендфарминг"
      Завод "Укрлендфарминг"

      Семенной завод "Заря" одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" отпраздновал 30-летний юбилей.

      После глубокой модернизации предприятие может принять и просушить 36 тыс. тонн сырых початков кукурузы за сезон – больше всего в Украине.

      Отечественные аграрии уже несколько лет активно работают над уменьшением зависимости от стоимости и качества импортного семенного материала. Закрытый цикл производства семян кукурузы в Украине есть у агрохолдинга "Укрлендфарминг", который ежегодно на собственных площадях сеет около 1500 га участков гибридизации кукурузы. Собранные семена используются как для собственных, так и для нужд других компаний. Об этом говорится в сюжете oboz.tv, журналисты которого посетили один из крупнейших семенных заводов страны.

      Семенной завод в селе Заря Ровенской области недавно отпраздновал 30-летний юбилей. Его построили еще в 1989 году, а сегодня, после модернизации, этот объект имеет стратегическое значение для аграриев Украины, которые теперь практически независимы от импортного семенного материала.

      "Мы оборудованы двумя параллельными линиями – это одно из наших преимуществ, – рассказывает Владимир Данилевский, директор завода "Заря". – Мы можем дорабатывать два гибрида из разных регионов Украины. Наши мощности – по 400 тонн в смену каждая линия. Таким образом мы можем принять 800 тонн влажного качана в сутки".

      После модернизации работают здесь на немецком оборудовании. Это единственный завод в Украине, что может принять и просушить 36 тыс. тонн сырых початков кукурузы за сезон. Еще одно преимущество – склады готовой продукции, общей площадью более 5000 кв. м, и зернохранилища, которые позволяют обеспечить бесперебойный процесс доработки семян.

      "Укрлендфарминг" – один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который принадлежит украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельным банком общей площадью около 500 тыс. га. Группа компаний кроме выращивания зерновых и масличных культур, семян, занимается также животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).

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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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