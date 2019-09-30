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      Після модернізації "Укрлендфармінг" повністю забезпечує аграріїв власним посівним матеріалом

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      Завод "Укрлендфармінг"
      Завод "Укрлендфармінг"

      Насіннєвий завод "Зоря" одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" відсвяткував 30-річний ювілей.

      Після глибокої модернізації підприємство може прийняти та просушити 36 тисяч тонн сирих початків кукурудзи за сезон – більше всіх в Україні.

      Вітчизняні аграрії вже кілька років активно працюють над зменшенням залежності від вартості та якості імпортного насіннєвого матеріалу. Закритий цикл виробництва насіння кукурудзи в Україні, має агрохолдинг "Укрлендфармінг", який щороку на власних площах сіє близько 1500 га ділянок гібридизації кукурудзи. Зібране насіння використовується як для власних, так і для потреб інших компаній. Про це йдеться в сюжеті oboz.tv, журналісти якого відвідали один з найбільших насіннєвих заводів країни.

      Насіннєвий завод в селі Зоря Рівненської області нещодавно відсвяткував 30-ти річний ювілей. Його збудували ще у 1989 році, а сьогодні, після модернізації, цей об’єкт має стратегічне значення для аграріїв України, які стали практично незалежні від імпортного насіннєвого матеріалу.

      "Ми обладнані двома паралельними лініями – це одна з наших переваг, – розповідає Володимир Данілевський, директор заводу "Зоря". – Ми можемо доопрацьовувати два гібриди з різних регіонів України. Наші потужності – по 400 тонн в зміну кожна лінія. Таким чином ми можемо прийняти 800 тонн вологого качана на добу".

      Після модернізації працюють тут на німецькому обладнанні. Це єдиний завод в Україні, що може прийняти та просушити 36 тисяч тонн сирих початків кукурудзи за сезон. Ще одна перевага – склади готової продукції, загальною площею понад 5 тисяч кв. м, і зерносховища, які дозволяють забезпечити безперебійний процес доробки насіння.

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших українських агропромислових холдингів, який належить українському бізнесменові Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляє одним з найбільших в Україні земельним банком загальною площею близько 500 тис. га. Група компаній окрім вирощування зернових і олійних культур, насіння, займається також тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL).

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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