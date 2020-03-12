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      После освобождения Крыма и Донбасса декоммунизация там должна проходить постепенно, – Дробович

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      Введение в действие закона о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должно иметь переходный режим. В то же время, откровенные коммунистические символы публичного пространства будут изымать сразу.

      О постепенном переходе и дискуссии по этому вопросу рассказал глава Института национальной памяти Антон Дробович в интервью Интерфакс-Украина.

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      Сейчас активно обсуждаются проекты переходного правосудия для регионов, которые будут интегрированы обратно после деоккупации. Соответственно, я думаю, что имплементация законодательства о декоммунизации должна тоже иметь какой-то переходный режим,
      – отметил он.

      Дробович считает: власть должна иметь наработанные решения и рекомендации, как работать с публичным пространством на этих территориях.

      "Очевидно, что наиболее откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Впрочем, у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно, понятно и правильно проговорено с обществом. Мы не можем это делать без соответствующей дискуссии, потому что это может привести к общественному взрыву", – отметил глава Института нацпамяти.

      О самом законе Дробович высказался положительно, назвал его качественным и таким, что его норм должно бы быть достаточно.

      "Возможно, некоторые правки и стоит сделать, особенно в отношении расширения перечня запрещенной нацистской символики, но по работе с органами местного самоуправления, то я бы ничего не менял. Я вообще не сторонник того, чтобы законы очень подробно прописывали какие-то вещи или регулировали принуждение", – добавил Дробович.

      Что известно о декоммунизации в Украине?Декоммунизация – процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, который начался во времена распада СССР и активизировался во время ленинопада в период Революции достоинства.

      Верховная Рада приняла пакет законов 9 апреля 2015 года, которые предусматривают декоммунизации. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Улицы в Украине действительно начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – сваливать.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Аннексия Крыма Новости Крыма Антон Дробович Декоммунизация
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