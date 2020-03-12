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      Після звільнення Криму та Донбасу декомунізація там має проходити поступово, – Дробович

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      Демонтаж пам'ятника Леніну у Запоріжжі / Ілюстративне фото / "Радіо Свобода"

      Введення в дію закону про декомунізацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму після деокупації має мати перехідний режим. Водночас, відверті комуністичні символиз публічного простору вилучатимуть відразу.

      Про поступовий перехід та дискусію стосовно цього питання розповів глава Інституту національної пам’яті Антон Дробович в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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      Зараз активно обговорюються проєкти перехідного правосуддя для регіонів, які будуть інтегровані назад після деокупації. Відповідно, я думаю, що імплементація законодавства про декомунізацію повинна теж мати якийсь перехідний режим,
      – зауважив він.

      Дробович вважає: влада повинна мати напрацьовані рішення та рекомендації, як працювати з публічним простором на цих територіях.

      "Очевидно, що найбільш відверті елементи комуністичної пропаганди найближчим часом після деокупацію повинні бути вилучені з публічного простору. Втім, у нас повинні бути розроблені такі механізми, щоб це було цивілізовано, зрозуміло і правильно проговорено з суспільством. Ми не можемо це робити без відповідної дискусії, бо це може привести до суспільного вибуху", – наголосив очільник Інституту нацпам’яті.

      Про сам закон Дробович висловився позитивно, назвав його якісним та таким, що його норм мало би бути достатньо.

      "Можливо, деякі правки і варто зробити, особливо щодо розширення кількості нацистської символіки, але щодо роботи з органами місцевого самоврядування, то я б нічого не змінював. Я взагалі не є прихильником того, щоб закони дуже докладно прописували якісь речі або регулювали примус", – додав Дробович.

      Що відомо про декомунізацію в Україні?Декомунізація – процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності.

      Верховна Рада ухвалила пакет законів 9 квітня 2015 року, які передбачають декомунізацію. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці в Україні і справді почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – звалювати.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Окуповані території Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму Антон Дробович Декомунізація Новини України Новини політики
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