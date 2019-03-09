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      После президентских выборов газ для людей будет стоить 3.50, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко обещает снизить цену на газ
      Юлия Тимошенко обещает снизить цену на газ / Фото из открытых источников

      Новый президент сразу после выборов снизит минимум вдвое цену на газ для населения, изменит коррупционный состав НКРЕКУ и наведет порядок в тарифах.

      Об этом заявила кандидат на пост Президента Юлия Тимошенко во время программы "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина".

      "Добыть газ, транспортировать к людям, заплатить налоги и добавить 30% рентабельности – это 3 гривны 50 копеек за кубометр газа. Сегодня украинцам выставляют 8 гривен 55 копеек за кубометр. Это нечестно, глубоко коррупционно и абсурдно с экономической точки зрения", – объяснила она.

      Юлия Тимошенко добавила, что сейчас "в цену газа заложена и заработная плата Председателя НАК "Нафтогаза", которая составляет 2 миллиона гривен в месяц", и откаты и коррупционные наценки.


      Юлия Тимошенко

      Лидер "Батькивщины" настаивает: надо привлечь к уголовной ответственности всех коррупционеров, которые возглавляют газовую отрасль. А также – демонополизировать импорт газа, установить честные правила в сфере его добычи и направить украинское топливо исключительно на потребности населения.

      Юлия Тимошенко убеждена: безоговорочным аргументом для снижения тарифов есть решение Окружного административного суда, который признал: Постановление правительства №315, которым в 2016 году была повышена цена на газ, является незаконным и необоснованным.

      "Это первый шаг, это основа для того, чтобы после президентских выборов, не потеряв ни одного дня, просто отменить все эти нечестные вещи и поставить единственную реальную правильную цену на газ, которая будет вдвое ниже", – заявила политик.

      Лидер "Батькивщины" также напомнила, что в себестоимости тепла – 85% стоимости природного газа, в стоимости горячей воды – 75%. Поэтому когда снизится цена на газ вдвое, уменьшится и тариф на тепло и на горячую воду.

      "Новый президент, который имеет законное право формировать НКРЕКУ, уволит всех членов этой комиссии, которые являются коррупционерами и бизнесменами и которые выполняют незаконные указания сегодняшнего главы государства", – уверена Юлия Тимошенко.

      Сегодня, по ее словам, страна в таком состоянии коллапса и хаоса, в уже нет времени на какие-либо эксперименты.

      "У нас осталось больше 20 дней до завершения жизни этой власти. И я думаю, что вся страна с большим удовольствием отправит ее в небытие", – подытожила кандидат в Президенты.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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