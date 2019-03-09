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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Після президентських виборів газ для людей коштуватиме 3.50, – Юлія Тимошенко

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      Юлія Тимошенко обіцяє знизити ціну на газ
      Юлія Тимошенко обіцяє знизити ціну на газ / Фото з відкритих джерел

      Новий президент одразу після виборів знизить щонайменше вдвічі ціну на газ для населення, змінить корупційний склад НКРЕКП і наведе лад у тарифах.

      Про це заявила кандидат на пост Президента Юлія Тимошенко під час програми "Головна тема. Вибір" на телеканалі "Україна".

      "Видобути газ, транспортувати до людей, заплатити податки і додати 30% рентабельності – це 3 гривні 50 копійок за кубометр газу. Сьогодні українцям виставляють 8 гривень 55 копійок за кубометр. Це нечесно, глибоко корупційно й абсурдно з економічної точки зору", – пояснила вона.

      Юлія Тимошенко додала, що зараз "у ціну газу закладено і заробітну плату Голови НАК "Нафтогазу", яка складає 2 мільйони гривень в місяць", і відкати та корупційні націнки.


      Юлія Тимошенко

      Лідер "Батьківщини" наполягає: треба притягнути до кримінальної відповідальності всіх корупціонерів, які очолюють газову галузь. А також – демонополізувати імпорт газу, встановити чесні правила у сфері його видобутку та спрямувати українське паливо винятково на потреби населення.

      Юлія Тимошенко переконана: беззаперечним аргументом для зниження тарифів є рішення Окружного адміністративного суду, який визнав: Постанова уряду №315, якою у 2016 році було підвищено ціну на газ, є незаконною і необґрунтованою.

      "Це перший крок, це основа для того, щоб після президентських виборів, не втративши жодного дня, просто скасувати всі ці нечесні речі і поставити єдину реальну правильну ціну на газ, яка буде удвічі нижчою", – заявила політик.

      Лідер "Батьківщини" також нагадала що у собівартості тепла – 85% вартості природнього газу, у вартості гарячої води – 75% . Тож коли знизиться ціна на газ удвічі, зменшиться і тариф на тепло, і на гарячу воду.

      "Новий президент, який має законне право формувати НКРЕКП, звільнить усіх членів цієї комісії, які є корупціонерами і бізнесменами і які виконують незаконні вказівки сьогоднішнього глави держави", – упевнена Юлія Тимошенко.

      Сьогодні, за її словами, країна у такому стані колапсу і хаосу, що у вже немає часу на будь-які експерименти.

      "У нас залишилося більше 20 днів до завершення життя цієї влади. І я думаю, що вся країна з великим задоволенням відправить її в небуття", – підсумувала кандидат у Президенти.

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      Теги: Юлія Тимошенко - новини Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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