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      После Путина может быть тот же "путин", – Казарин о будущем России

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      Владимир Путин / Gettyimages

      Последние конституционные поправки в России заставили всех обсуждать российское будущее. Однако олигархическая черепаха, на которой покоятся политические опоры режима, никуда не денется.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" озвучил журналист Павел Казарин и объяснил, что за 20 лет Владимир Путин вырастил свою собственную Россию, которая его переживет.

      К слову: Финальная цель Кремля: почему Крым нельзя выводить за скобки

      "После Путина вполне может быть тот самый "путин", – подчеркнул журналист.

      По его словам, речь идет не о персоналии, а о системе, которая "пустила корни, проросла и вполне может претендовать на самодостаточность".

      "В нынешнем формате существования Россия обречена двигаться по хорошо изученному имперскому алгоритму. Со всей атрибутикой в ​​виде "скреп", "национального величия" и экспансии. Империи иначе не умеют, а именно в этом формате Россия продолжает свое существование. Под идеями расширения, поглощения и завоевания за последние триста лет построен весь необходимый теоретический, философский и культурный фундамент. Отдельных диссидентов не учитывают – другая Россия просто не обдумана, не осмыслена и не существует", – добавил Казарин.

      Какие изменения в конституцию России предлагает Путин

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент.
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации.
      • Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ему увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд.
      • Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет).
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

      Смотрите полный видеоблог "Грани правды": 

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Новости Украины
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