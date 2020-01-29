Після Путіна може бути той же "путін", – Казарін про майбутнє Росії

Останні конституційні правки в Росії змусили всіх обговорювати російське майбутнє. Однак олігархічна черепаха, на якій спочивають політичні опори режиму, нікуди не дінеться.

Таку думку у своєму відеоблозі "Грані правди" озвучив журналіст Павло Казарін та пояснив, що за 20 років Володимир Путін виростив свою власну Росію, яка його переживе.

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"Після Путіна цілком може бути той самий "путін", – наголосив журналіст.

За його словами, йдеться не про персоналію, а про систему, яка "пустила коріння, проросла та цілком може претендувати на самодостатність".

"У нинішньому форматі існування Росія приречена рухатись за добре вивченим імперським алгоритмом. З усією атрибутикою у вигляді "скрєп", "національної величі" й експансії. Імперії інакше не вміють, а саме в цьому форматі Росія продовжує своє існування. Під ідеями розширення, поглинання і завоювання за останні триста років споруджено весь необхідний теоретичний, філософський і культурний фундамент. Окремих дисидентів не беруть до уваги — інша Росія просто не обдумана, не осмислена і не існує", – додав Казарін.

Які зміни в конституцію Росії пропонує Путін

Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент.

По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації.

Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.

Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 терміни поспіль.

Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років).

Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

Дивіться повний відеоблог "Грані правди":