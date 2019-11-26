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      После ряда скандалов и обысков Житомирский бронетанковый таки получил нового руководителя

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      Модуль "Дуплет" – один из продуктов Житомирского бронетанкового / uprom.info

      Житомирский бронетанковый завод, который является частью Укроборонпрома возглавил Алексей Жуковец – победитель конкурса среди 38 кандидатов. Перед вступлением в должность Жуковец прошел проверку на полиграфе. Изменения руководителей основных предприятий Укроборонпрома и новые правила их избрания ввели после громких коррупционных скандалов в отрасли.

      "Алексей Жуковец имеет наиболее подходящий требованиям опыт и представил самую реалистичную стратегию развития Житомирского бронетанкового завода", – об этом 25 ноября на официальном сайте сообщила пресс служба Укроборонпрома.

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      Конкурс на должность главы завода был открыт и проходил с 7 октября. Заявки подали 38 кандидатов. Специальный комитет рассматривал кандидатов – те представляли стратегическое видение развития предприятия и планы первоочередных шагов в должности.

      В комитет входили руководители Концерна, представители посольств стран G7, делегаты независимых антикоррупционных общественных организаций натворил и State Watch, представители профильного комитета Рады, представители СНБО.

      После окончания отбора и в соответствии с его новым правилам Алексей Жуковец прошел проверку на полиграфе.

      Что такое Житомирский бронетанковый завод?ЖБТЗ – государственное предприятие, входит в концерн Укроборонпром, занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций, а также машин на ее базе.

      Что известно об Алексее Жуковце

      "Он построил свою карьеру в сфере машиностроительного предприятия. Создавал предприятие на основе производственного комплекса ЗАО "Макеевский труболитейный завод", который до этого не функционировал. Налаживал производство нестандартного оборудования для металлургической промышленности с "нуля", – это официальная информация с сайта Укроборонпрома .

      Из декларации Жуковца можно узнать, что он живет в Киеве, хотя зарегистрирован в Донецке. Имеет два земельных участка в Донецкой области, дом в городе Харцызск Донецкой области и квартиру в Донецке. Транспортных средств в собственности нет.

      Заработная плата Алексея Жуковца в 2018 году составила 99 тысяч 498 гривен. Также он получил 399 тысяч 900 гривен дивидендов, а еще держит 100 тысяч долларов США наличными.

      Коротко о коррупции в Укроборонпроме и при чем здесь Житомир

      В феврале 2019 журналисты программы "Наши деньги" обнародовали коррупционную схему 2016 – 2017 в структуре Укроборонпрома. В схеме, среди прочего, фигурировали закупки ГП "Житомирский бронетанковый завод».

      ► Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали государственному концерну через фирмы-прокладки, "отмывая" сотни миллионов гривен.

      Весной 2019 СБУ в Житомирской области активно расследовало уголовное производство по возможной растрате средств должностными лицами Житомирского бронетанкового завода.

      ► В мае 2019 на ГП "Житомирский бронетанковый завод" остановили работу цеха по производству корпусов БТР-4, а директора Игоря Пшеничного отстранили от работы.

      19 июля 2019 заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос сообщил, что замена руководства Житомирского бронетанкового завода состоится "в ближайшее время".

      ► 2 октября на территории Житомирского бронетанкового завода правоохранители провели обыски – в рамках уголовного производства по растраты средств должностными лицами этого государственного предприятия

      7 жовтня стартував конкурс на посаду керівника заводу, який і виграв Олексій Жуковець.

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      25 ноября
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины е-декларирование Новости Житомира Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
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