Після низки скандалів та обшуків Житомирський бронетанковий таки отримав нового керівника

Житомирський бронетанковий завод, який є частиною Укроборонпрому, очолив Олексій Жуковець – переможець конкурсу серед 38 кандидатів. Перед вступом на посаду Жуковець пройшов перевірку на поліграфі. Зміни керівників основних підприємств Укроборонпрому та нові правила їх обрання запровадили після гучних корупційних скандалів у галузі.

"Олексій Жуковець має найбільш відповідний вимогам досвід та презентував найреалістичнішу стратегію розвитку Житомирського бронетанкового заводу", — про це 25 листопада на офіційному сайті повідомила пресслужба Укроборонпрому.

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Конкурс на посаду очільника заводу був відкритим та тривав із 7 жовтня. Заявки подали 38 кандидатів. Спеціальний комітет розглядав кандидатів – ті представляли стратегічне бачення розвитку підприємства та плани першочергових кроків на посаді.

У комітет входили керівники Концерну, представники посольств країн G7, делегати незалежних антикорупційних громадських організацій НАКО та State Watch, представники профільного комітету Ради, представники РНБО.

Після закінчення відбору й відповідно до його нових правил Олексій Жуковець пройшов перевірку на поліграфі.

Що таке Житомирський бронетанковий завод? ЖБТЗ – державне підприємство, входить у концерн Укроборонпром, займається виготовленням, капітальним ремонтом та модернізацією легкоброньованої військової техніки різних модифікацій, а також машин на її базі.

Що відомо про Олексія Жуковця

"Він побудував свою кар’єру у сфері машинобудівного підприємства. Створював підприємство на основі виробничого комплексу ЗАТ "Макіївський труболиварний завод", який до цього не функціонував. Налагоджував виробництво нестандартного обладнання для металургійної промисловості з "нуля", – це офіційна інформація з сайту Укроборонпрому.

З декларації Жуковця можна дізнатися, що він мешкає в Києві, хоча зареєстрований у Донецьку. Має дві земельні ділянки у Донецькій області, будинок у місті Харцизьк на Донеччині та квартиру в Донецьку. Транспортних засобів у власності немає.

Заробітна плата Олексія Жуковця у 2018 році становила 99 тисяч 498 гривень. Також він отримав 399 тисяч 900 гривень дивідендів, а ще тримає 100 тисяч доларів США готівкою.

Коротко про корупцію в Укроборонпромі й до чого тут Житомир

У лютому 2019 року журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили корупційну схему 2016 – 2017 років у структурі Укроборонпрому. У схемі, серед іншого, фігурували закупівлі ДП "Житомирський бронетанковий завод".

► Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали державному концерну через фірми-прокладки, "відмиваючи" сотні мільйонів гривень.

Навесні 2019 СБУ в Житомирській області активно розслідувало кримінальне провадження щодо ймовірної розтрати коштів службовими особами Житомирського бронетанкового заводу.

► У травні 2019 на ДП "Житомирський бронетанковий завод" зупинили роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4, а директора Ігоря Пшеничного відсторонили від роботи.

19 липня 2019 року заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос повідомив, що заміна керівництва Житомирського бронетанкового заводу відбудеться "найближчим часом".

► 2 жовтня на території Житомирського бронетанкового заводу правоохоронці здійснили обшуки – в межах кримінального провадження щодо розтрати коштів посадовцями цього державного підприємства.

7 жовтня стартував конкурс на посаду керівника заводу, який і виграв Олексій Жуковець.