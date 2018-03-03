После сильных морозов киевлян предостерегают от еще одной опасности

В Киеве в воскресенье, 4 марта, из-за резкого температурного перепада прогнозируют сильный гололед, также существует опасность падения сосулек с крыш.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

"В результате температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях домов, и на больших деревьях образуются ледяные сосульки. Поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов – возможно падение снега, льда и сосулек", – говорится в сообщении.

Читайте также: Дерево завалилось на жилой дом в Херсоне: жуткий момент падения

Следовательно, в КГГА призывают киевлян быть особенно внимательными и осторожными во время прогулок, не входить за пределы установленных ограждений, а там, где их нет, обращать внимание на наличие льда и снега на крышах домов и деревьях.

"Если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит, возможно, это сход снега или ледяной глыбы; бежать от здания тоже нельзя, надо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием", – посоветовали в КГГА.

Также водителей призвали не парковать машины возле домов и соблюдать скоростной режим и дистанцию.