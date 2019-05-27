После успешной президентской кампании Владимир Петров будет баллотироваться в Раду

Экс-кандидат в президенты политтехнолог Владимир Петров пойдет на выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу в Печерском районе Киева.

Об этом Петров написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех, кто живет в Печерском районе города Киева! Иду по вашему мажоритарному округу в народные депутаты. Приветствую жителей всех киевских округов с тем, что наши люди идут со всех киевских округов. Имена, фамилии, достоинства кандидатов озвучу позже и системно", – написал Петров.

Также он объявил о создании новой партии, которая будет участвовать в досрочных выборах в парламент.

"Поздравляю Украину с тем, что у нас родилась "Право-консервативная партия Украины "Северный Путь", партия идет на выборы и поддерживает отдельных кандидатов по мажоритарным округам в разных городах Украины. Присоединяйтесь, идем вместе", – заявил Владимир Петров.

Напомним, Владимир Петров участвовал в выборах президента Украины 30 апреля 2019 года. Политтехнолог, находясь во время избирательной кампании под домашним арестом, смог набрать 15,5 тыс. голосов, обойдя в результате таких известных политиков, как Сергей Каплин, Александр Мороз, Виталий Куприй, Роман Насиров.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Ранее президент Владимир Зеленский досрочно распустил Раду VIII созыва. Сейчас обсуждается изменение избирательного законодательства, в результате которого проходной барьер может быть уменьшен до 3%, что позволит попасть в парламент большему числу политических сил.

Сейчас нардепом от Печерского района столицы является "фронтовик" Леонид Емец.