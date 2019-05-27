Після успішної президентської кампанії Володимир Петров буде балотуватися в Раду

Екс-кандидат в президенти політтехнолог Володимир Петров піде на вибори до Верховної Ради у мажоритарному окрузі в Печерському районі Києва.

Про це Петров написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю всіх, хто живе в Печерському районі міста Києва! Іду по вашу мажоритарному округу в народні депутати. Вітаю жителів усіх київських округів з тим, що наші люди йдуть з усіх без винятку київських округах. Імена, прізвища, гідності кандидатів озвучу пізніше і системно", – написав Петров.

Також він оголосив про створення нової партії, яка буде брати участь у дострокових виборах до парламенту.

"Вітаю Україну з тим, що у нас народилася "Право-консервативна партія України "Північний Шлях", партія йде на вибори і підтримує окремих кандидатів по мажоритарних округах в різних містах України. Приєднуйтесь, йдемо разом", – заявив Володимир Петров.

Нагадаємо, Володимир Петров брав участь у виборах президента України 30 квітня 2019 року. Політтехнолог, перебуваючи під час виборчої кампанії під домашнім арештом, зміг набрати 15,5 тис. голосів, обійшовши в результаті таких відомих політиків, як Сергій Каплін, Олександр Мороз, Віталій Купрій, Роман Насіров.

Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Раніше президент Володимир Зеленський достроково розпустив Раду VIII скликання. Зараз обговорюється зміна виборчого законодавства, в результаті якого прохідний бар'єр може бути зменшений до 3%, що дозволить потрапити в парламент більшій кількості політичних сил.

Зараз нардепом від Печерського району столиці є "фронтовик" Леонід Ємець.