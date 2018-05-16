05:33
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 12°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

После выступления на открытии моста в Крыму Лепса не впустили в Израиль

689 Читати новину українською
Лепса не пускают в Израиль
Лепса не пускают в Израиль / Фото из открытых источников

Российского певца Григория Лепса, который 15 мая пел на открытии так называемого "Крымского моста", не впустили в Израиль.

16 мая стало известно, что одному из любимых певцов Путина Григорию Лепсу запретили въезд в Израиль.

Читайте также: Известный российский певец Маршал заявил, что готов воевать против украинцев на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Кнессета Юлия Малиновская.

По словам организаторов гастролей, въезд запретили только Лепсу, все музыканты и техническая группа, работающая с "звездой", без проблем получили разрешение.

К слову, это уже не первый случай, когда Лепсу запрещают въезд в ту или иную страну. В 2003-м году ему запретили въезжать в США, обвинив в связях с русской мафией.

15 мая Григорий Лепс с рядом российских музыкантов принял участие в концерте по случаю открытия так называемого "Крымского моста" на оккупированном полуострове.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Израиля Российские гастролеры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як легко можна купити голоси фракції
16 мая, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 104
Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
16 мая, 22:09 Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
423
Яку
16 мая, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1245
Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
16 мая, 21:33 Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
234
Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
16 мая, 20:02 Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
Катерина Петренко 792
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук