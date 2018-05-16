После выступления на открытии моста в Крыму Лепса не впустили в Израиль

Российского певца Григория Лепса, который 15 мая пел на открытии так называемого "Крымского моста", не впустили в Израиль.

16 мая стало известно, что одному из любимых певцов Путина Григорию Лепсу запретили въезд в Израиль.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Кнессета Юлия Малиновская.

По словам организаторов гастролей, въезд запретили только Лепсу, все музыканты и техническая группа, работающая с "звездой", без проблем получили разрешение.

К слову, это уже не первый случай, когда Лепсу запрещают въезд в ту или иную страну. В 2003-м году ему запретили въезжать в США, обвинив в связях с русской мафией.

15 мая Григорий Лепс с рядом российских музыкантов принял участие в концерте по случаю открытия так называемого "Крымского моста" на оккупированном полуострове.