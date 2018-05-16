Після виступу на відкритті мосту в Криму Лепса не впустили в Ізраїль

Російського співака Григорія Лепса, який 15 травня співав на відкритті так званого "Кримського мосту", не впустили в Ізраїль.

16 травня стало відомо, що одному з улюблених співаків Путіна Григорію Лепсу заборонили в'їзд в Ізраїль.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Кнессету Юлія Маліновська.

За словами організаторів гастролей, в'їзд заборонили лише Лепсу, всі музиканти і технічна група, що працює з "зіркою", без проблем отримали дозвіл.

До слова, це вже не перший випадок, коли Лепсу забороняють в'їзд в ту чи іншу країну. У 2003-му році йому заборонили в'їжджати в США, звинувативши у зв'язках з російською мафією.

15 травня Григорій Лепс із низкою російських музикантів взяв участь у концерті з нагоди відкриття так званого "Кримського мосту" на окупованому півострові.