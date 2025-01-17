В России ответили Байдену, что ни в коем случае не планируют воспользоваться ядерным оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Джозефа Байдена для MSNBC.

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Какой вспоминает разговор с Путиным Байден

Как отметил журналист, никто не мог предсказать, кто, Путин или Байден, первым окажется в Киеве. Тогда значительно усилилось напряжение вокруг вероятности применения против Украины тактического ядерного оружия.

Байден подтвердил, что говорил тогда с Путиным. Он отметил, что тактическое ядерное оружие пугало самих россиян.

Тактическое ядерное оружие в Европе пугает до чертиков всех, включая россиян,

– подчеркнул Байден.

Путин, по его словам как раз хочет, чтобы ядерного оружия в Европе не было, а Украина не была членом НАТО. Путин, по словам Байдена, "боялся", что Украина получит ядерное оружие и ударит по Москве.

Байден в свою очередь объяснил, что Украина не станет членом НАТО без соответствующих реформ, а потому о ядерном оружии и речи идти не может. В то же время он объяснил российскому диктатору, что он не получит территорий и Украину поддержат Соединенные Штаты.

Президент США признает, что не ожидал, что полномасштабная война начнется, так прогнозировали и американские работники в Украине.