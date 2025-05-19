Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Time.

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Путин смеется над Трампом, – The Time

Медийщики отметили, что в канун телефонного разговора Трампа и Путина Россия запустила более ста дронов. А в воскресенье оккупанты запустили 273 "Шахедов", что стало крупнейшей атакой с 2022 года. В результате удара в Киевской области погибла женщина и есть раненые.

Американские чиновники надеются, что Трампу удастся что-то сделать с Путиным. По мнению Уиткоффа, если Трамп не сможет ничего сделать, то уже никто не сможет.

"Лидеры проведут телефонный разговор в понедельник, во время которого Трамп, как ожидается, будет настаивать на прекращении боевых действий, предупреждая, что Вашингтон не потерпит дальнейших российских игр на грани войны и задержек мирных переговоров", – говорится в статье.

Но Путин повторяет свои мантры с 2022 года о защите русскоязычного населения, "нацистах" и тому подобное. И размахивает ракетой "Ярс". Недавно Мединский во время переговоров якобы заявил, что Россия может воевать десятилетиями. То есть все указывает на то, что Кремль вообще не думает завершать войну в Украине.