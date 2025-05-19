Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Time.

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Путін глузує з Трампа, – The Time

Медійники наголосили, що в переддень телефонної розмови Трампа та Путіна Росія запустила понад сто дронів. А в неділю окупанти запустили 273 "Шахедів", що стало найбільшою атакою з 2022 року. Внаслідок удару на Київщині загинула жінка та є поранені.

Американські чиновники сподіваються, що Трампу вдасться укоськати Путіна. На думку Віткоффа, якщо Трамп не зможе нічого зробити, то вже ніхто не зможе.

"Лідери проведуть телефонну розмову в понеділок, під час якої Трамп, як очікується, наполягатиме на припиненні бойових дій, попереджаючи, що Вашингтон не терпітиме подальших російських ігор на межі війни та затримок мирних переговорів", – мовиться у статті.

Та Путін повторює свої мантри з 2022 року про захист російськомовного населення, "нацистів" тощо. І вимахує ракетою "Ярс". Нещодавно Мединський під час переговорів нібито заявив, що Росія може воювати десятиліттями. Тобто все вказує на те, що Кремль узагалі не думає завершувати війну в Україні.