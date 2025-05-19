Водночас наголошують на уже поставлених цілях Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія хоче продовжувати війну

Згідно з оприлюдненою інформацією, за оцінками Інституту вивчення війни, Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, а російські сили й суспільство не очікують швидкого закінчення війни.

Кремль докладає цілеспрямованих зусиль, щоб виправдати військові цілі Путіна як життєво важливі для російської держави й заручитися підтримкою суспільства щодо затягування війни до тих пір, поки Росія не досягне цих цілей,

– ідеться у звіті.

Російські високопосадовці дедалі частіше публічно заявляють, що Росія готова продовжувати воювати, доки Україна не прийме вимоги, оскільки Кремль, ймовірно, вважає, що він адекватно підготував суспільство і військових до такого сценарію.

"Україна продовжує демонструвати свою готовність до конструктивного мирного діалогу та безумовного припинення вогню. Росія, однак, продовжує демонструвати, що вона не зацікавлена у припиненні вогню або в переговорах", – додає ISW.

Чому Москва веде таку політику

Припускають, що Кремль намагається продемонструвати військову міць Росії напередодні запланованої на понеділок, 19 травня, телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

На думку аналітиків, російські війська зазнають значних втрат на полі бою, які, ймовірно, є нестійкими в середньостроковій і довгостроковій перспективі, і що Путін неправильно керує економікою Росії.

До слова, також в ISW вважають, що Москва навмисно затягує прогрес у мирних переговорах, висуваючи для Києва неприйнятні умови. Росія зробила свої територіальні вимоги передумовами для припинення вогню в Україні.