Последние этапы строительства Керченского моста сняли на фото

В сети опубликованы свежие фото строительства российскими оккупантами Керченского моста. На снимках зафиксировано завершения очередного этапа строительства – строители закончили монтаж обтекателей по фасаду автодорожной арки.

Об этом сообщается на сайте "Крымский мост".

Также отмечается, что на автодорожный арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги: установлено 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения – барьерное ограждение.

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Кроме того, завершается нанесения гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники начнут класть асфальтобетон.

Последние этапы строительства Керченского моста

Строители завершают последние этапы строительства Керченского моста



Мост из России в оккупированный Крым планируют открыть до конца 2018 года

Что такое Керченский мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). После аннексии Крыма вопрос строительства моста приобрел особенно большое значение для России. Его планируют построить к концу 2018 года. Протяженность моста составит 19 километров, поэтому он будет самым длинным в России.