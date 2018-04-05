23:11
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, сегодня
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, сегодня
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Последние этапы строительства Керченского моста сняли на фото

289 Читати новину українською
Фото строительства Керченского моста
Фото строительства Керченского моста / Most.life

В сети опубликованы свежие фото строительства российскими оккупантами Керченского моста. На снимках зафиксировано завершения очередного этапа строительства – строители закончили монтаж обтекателей по фасаду автодорожной арки.

Об этом сообщается на сайте "Крымский мост".

Также отмечается, что на автодорожный арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги: установлено 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения – барьерное ограждение.

Читайте также: Эксперт указал, как строительство Керченского моста бьет по Украине

Кроме того, завершается нанесения гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники начнут класть асфальтобетон.

Керченський містПоследние этапы строительства Керченского моста

Фото з будівництва Керченського мостуСтроители завершают последние этапы строительства Керченского моста

Міст з Росії до Криму
Мост из России в оккупированный Крым планируют открыть до конца 2018 года

Что такое Керченский мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). После аннексии Крыма вопрос строительства моста приобрел особенно большое значение для России. Его планируют построить к концу 2018 года. Протяженность моста составит 19 километров, поэтому он будет самым длинным в России.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России Керчь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука
сегодня, 22:25 Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука
152
Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
сегодня, 22:05 Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
Наталія Лебідь 96
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
сегодня, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
243
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
сегодня, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 284742
Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?
сегодня, 19:01 Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?
Інна Жолобович 229
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук