Наступление орков было остановлено, а боевики откинуты. В конце концов, во время контрнаступления украинские войска освободили от оккупантов важный населенный пункт Киевщины — поселок городского типа Макаров.

Внимание В Харькове из-за вражеских обстрелов погиб спасатель Александр Подольский

Но, к сожалению, три танкиста об этом уже не узнали.

Российская противотанковая управляемая ракета, от попадания которой в украинском Т-64БВ сдетонировал боекомплект, оборвала жизнь старшего сержанта Сергея Васича и его подчиненных из Волыни – старшего солдата Виталия Пархомука и солдата Олега Свинчука.



Сергей Васич героически погиб в бою за Киев / Фото Армия Inform



Олег Свинчук героически погиб в бою за Киев / Фото Армия Inform



Виталий Пархомук героически погиб в бою за Киев / Фото Армия Inform

Президент Украины присвоил (посмертно) этим мужественным защитникам звание Героя Украины с награждением ордена "Золотая Звезда".