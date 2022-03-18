Наступ орків було зупинено, а бойовиків відкинуто. Зрештою, під час контрнаступу українські війська визволили від окупантів важливий населений пункт Київщини — селище міського типу Макарів.

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Але, на жаль, троє танкістів про це вже не дізналися.

Російська протитанкова керована ракета, від влучання якої в українському Т-64БВ здетонував боєкомплект, обірвала життя старшого сержанта Сергія Васіча та його підлеглих з Волині – старшого солдата Віталія Пархомука та солдата Олега Свинчука.



Сергій Васіч героїчно загинув у бою за Київ / Фото Армія Inform



Олег Свинчук героїчно загинув у бою за Київ / Фото Армія Inform



Віталій Пархомук героїчно загинув у бою за Київ / Фото Армія Inform

Президент України присвоїв (посмертно) цим мужнім захисникам звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка".

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