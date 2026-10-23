Из российского плена вернулись 35 бойцов "Азова", – Прокопенко

Среди них 35 бойцов "Азова". Об этом сообщил Денис Прокопенко в соцсетях.

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Что известно об освобожденных бойцах "Азова"?

В Украину 23 октября в результате обмена военнопленными вернулся 61 военнослужащий воинской части 3057. Среди освобожденных воинов – 35 бойцов "Азова".

Защитники прошли через сверхсложную 86-дневную оборону Мариуполя. После этого воины находились в русских тюрьмах более четырех лет.

Под ежедневными пытками, в бесчеловечных условиях вы выдержали страшные испытания и продемонстрировали силу духа и стойкость украинского воина,

– заявил Прокопенко.

Военный поздравил собратьев на родной земле и выразил благодарность всем, кто работает над организацией обменов. По его словам, немаловажное значение имеет постоянное пополнение обменного фонда.

Спасибо тем, кто работает над обменами, пополняет обменный фонд, ищет новые решения – всем, чья работа приносит результат– написал Прокопенко.

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Он подчеркнул, что работа над освобождением пленных должна оставаться общим государственным приоритетом, а сами обмены должны происходить на систематической основе. По словам военного, в настоящее время в российском плену до сих пор остаются более 500 бойцов "Азова".

Напомним, что во время обмена удалось уволить 261 украинского защитника и 9 гражданских. Среди вернувшихся домой – 5 военнослужащих, которых считали погибшими во время теракта в Еленовке.