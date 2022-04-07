Почему Турция решила возобновить работу своего посольства в Киеве, как объясняется такое решение и не связано ли оно со стамбульским переговорным процессом – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Замикула.

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Возвращение дипломатов и вопросы имиджа

Почему турки возвращаются в Киев?

Прежде всего, нужно вспомнить, что турки одними из последних уехали из столицы. Это произошло аж 11 марта, если я не ошибаюсь. Когда активные боевые действия продолжались более 2 недель, вблизи Киева стояли российские войска и было понятно, что есть опасность в городе. Однако турки все еще работали, сидели до последнего.

Выехали уже тогда, когда решили, что есть опасность для самого города. И вот сейчас они возвращаются – последними ушли, чтобы вернуться одними из первых. Причиной такого решения стал некий дипломатический манифест. Что они готовы работать в сложных условиях, в условиях опасности.

Я бы сказал, что с точки зрения имиджа – это всеобщая проекция, элемент турецкого влияния на международной арене. И касается она не только Украины. То, что турки готовы работать в зоне конфликта, несмотря на определенную опасность – это сигнал от турецкой дипломатии.

Николай Замикула, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований / Фото предоставлено автору

То есть имидж им важнее безопасности?

Знаете, говорим откровенно: сейчас в Киеве спокойно. В последний раз в районе, где я жил, была слышна работа нашей ПВО в прошлый четверг или пятницу. По-моему, другие дипломатические представительства уже тоже могли бы задумываться над возвращением в Киев. Сейчас российские войска отступили непосредственно от окрестностей столицы, а значит, угроза снизилась.

С другой стороны, опасность ракетного удара никуда не исчезнет в ближайшие годы. Пока у России есть вот этот режим, какие бы мы там документы ни подписывали, может даже будет соглашение о прекращении огня, но это не меняет того факта, что достать в Киев ракетами можно в любой момент. Если там в Кремле кому-то "стрельнет" в голову.

Поэтому не хочется критиковать работу наших партнеров где-то там на Западе, однако мне кажется, что они должны уже последовать примеру Турции. Пора.

Это самоинициатива или согласованное с нашим руководством решение?

Могу предположить, что оказал влияние тот факт, что переговорный процесс происходит сейчас на турецкой территории… и, в принципе, Турция рассматривается как один из вариантов для принятия встречи на самом высоком уровне. Вплоть до встречи на уровне президентов.

Возможно, роль Турции в переговорном процессе требует и более активного присутствия турецкой дипломатии в столице.

Путин может ударить по Киеву в любое время / Фото Getty Images

Нюансы переговоров с Россией и позиция Турции

Может, здесь стоит говорить и о каких-то скрытых от человеческого глаза договоренностях между турками, нами и россиянами?

Честно говоря, я не уверен, что это может быть. Понятно, что определенные договоренности могут быть озвучены, однако сомневаюсь, что там уже есть какая-то согласованная позиция относительно соглашения о прекращении огня. Не думаю, что у турок есть какие-то скрытые гарантии безопасности.

Если оценивать ситуацию, опираясь на информацию, которую мы имеем, ну, вроде бы действительно россияне отошли. Вроде бы официально они заявляют, что "выполнили" здесь все свои задачи. И, казалось бы, это означает, что они не будут совершать каких-либо враждебных действий против Киева.

Однако ситуация может очень быстро измениться. Ничего не помешает россиянам совершить снова какую-то провокацию, ссылаясь на "обстрел" нашими войсками Белгорода или что-то в этом роде.

Новая угроза для Киева если и будет, то не наземное наступление, а обстрелы. От них понятно, что никто не застрахован. Впрочем, здесь тоже есть нюансы: дипломаты пользуются определенным иммунитетом, статусом, и россияне, учитывая это, видимо, все же приложат усилия, чтобы не угрожать им.

Особенно если речь идет о дипломатах, представляющих государства, которые не осуществляют такую демонстративную антироссийскую политику. Россиянам нет смысла дергать турок за усы, раздражая их. Вместе с тем, понятно, что если будут ракетные удары, никто не знает, куда та ракета упадет.

Изменения для украинцев и турок

Что изменится с возвращением посольства в Киев для наших и турецких граждан?

Да, наши люди спокойно смогут путешествовать. Тем более что у нас выезд в Турцию происходит по внутреннему паспорту. Правда, пока только наземным транспортом.

Это скорее для турецких граждан в Украине, которые находятся в районе Киева, будет проще как-нибудь со своим посольством контактировать. Потому что Черновцы, ну они все-таки у границы, такая больше периферийная часть страны.

Кроме того, для наших граждан возвращение турок окажет более положительный психологический эффект. Очень трудно было воспринимать отъезд послов с моральной точки зрения. Вернувшись, турецкие дипломатические работники покажут, что понемногу Киев возвращается в хотя бы условно мирную жизнь.

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