В Панджшере талибам противостоят представители Национального фронта сопротивления. По информации турецкого журналиста, который находится на месте событий, боевики уже празднуют победу выстрелами в разных городах.
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Ополченцы опровергают заявления талибов
Также информацию о взятии под контроль Панджшера подтвердил и представитель "Талибана". Между тем сами ополченцы опровергают это.
Сопротивление в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд
Сопротивление этой провинции возглавляет Ахмад Масуд – сын бывшего полевого командира Ахмад-Шаха Масуда. Отец действующего главы повстанцев в свое время воевал против советских войск, а потом уже против талибов.
Талибы пробовали уговорить бойцов Национального фронта сопротивления сдаться, но те отказались. Тогда Талибан начал наступление на Панджшер.
Контроль над остальной территорией Афганистана установили в августе
Отметим, что контроль над остальной афганской территории боевики установили в августе 2021 года.
Смотрите на карте, где расположена провинция Панджшер: