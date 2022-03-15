Известно, что 14 марта был последний день работы McDonald's в России. Бизнес закрывается из-за нападения России на Украину.
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У россиян истерика из-за закрытия McDonald's: продают даже упаковки от еды
Россияне целый день 14 марта стояли в огромных очередях в McDonald's. Со временем все скупленное они начали перепродавать в сети будто раритетный товар. Например, в России продают:
- замороженные 2 чизбургера и 1 гамбургер – по 4 тысячи рублей ( это ориентировочно 33,33 доллара или 978,95 гривны);
- оригинальный пакет – за 45 тысяч рублей (ориентировочно более 11 тысяч гривен или 375 долларов);
- заказ – за 653 тысячи рублей (то есть за более 5 тысяч долларов или, для сравнения, более 159 тысяч гривен);
- упаковка – за 35 тысяч рублей (то есть более 8 тысяч гривен или ориентировочно 290 долларов).
Россияне продают упаковки от картофеля McDonald's / Скриншоты с их сайтов
Здесь слова, кажется, будут лишними – россияне переживают за бутерброды, когда их лидер нарушает международное право, отправляет российских солдат голодными на верную смерть в Украину, более того – Путин убивает тысячи невинных украинских детей, женщин, семей в Украине.
Но россиян, похоже, это не обходит – они плачут из-за ухода с рынка McDonald's.
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