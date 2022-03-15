Відомо, що 14 березня був останній день роботи McDonald's у Росії. Бізнес закривається через напад Росії на Україну.

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У росіян істерика через закриття McDonald's: продають навіть упаковки від їжі

Росіяни цілий день 14 березня стояли у величезних чергах у McDonald's. Згодом все скуплене вони почали перепродувати в мережі ніби раритетний товар. Наприклад, у Росії продають:

заморожені 2 чизбургера та 1 гамбургер – по 4 тисячі рублів ( це орієнтовно 33,33 долари або 978,95 гривні);

– по 4 тисячі рублів ( це орієнтовно 33,33 долари або 978,95 гривні); оригінальний пакет – за 45 тисяч рублів (орієнтовно понад 11 тисяч гривень або 375 доларів);

– за 45 тисяч рублів (орієнтовно понад 11 тисяч гривень або 375 доларів); замовлення – за 653 тисячі рублі (тобто за понад 5 тисяч доларів або, для порівняння, понад 159 тисяч гривень);

– за 653 тисячі рублі (тобто за понад 5 тисяч доларів або, для порівняння, понад 159 тисяч гривень); упаковка – за 35 тисяч рублів (тобто понад 8 тисяч гривень або орієнтовно 290 доларів).

Росіяни продають упаковки від картоплі McDonald's / Скриншоти з їхніх сайтів

Тут слова, здається, будуть зайвими – росіяни переживають за бутерброди, коли їхній лідер порушує міжнародне право, відправляє російських солдат голодними на вірну смерть в Україну, ба більше, – Путін вбиває тисячі невинних українських дітей, жінок, родин в Україні.

Та росіян, схоже, це не обходить – вони плачуть через відхід з ринку McDonald's.

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