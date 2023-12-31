01:20, 31 декабря

В Харькове раздались взрывы, в центре города возникли пожары. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть попадание в несколько жилых домов в центре города.

Информации о погибших и раненых нет.

В результате атаки российских беспилотников повреждения получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения.

Всего в Харькове зафиксировали четыре попадания российских беспилотников ночью 31 декабря.



Последствия атаки на Харьков / Фото Общественного



Россия атаковала беспилотниками гражданские объекты / Фото Общественного