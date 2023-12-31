О главных событиях дня по состоянию на 31 декабря, ситуации на фронте, последствиях атак – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также В 2024 году все может измениться: что существенно повлияет на позицию Европы по войне
В Белгороде увеличилось количество жертв
В Белгороде возросло число погибших – до 22, из них детей – до трех. Пострадали 111 человек, в том числе 17 детей, из них 5 находятся в тяжелом состоянии.
Харьков атаковали "Шахедами"
В Харькове раздались взрывы, в центре города возникли пожары. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть попадание в несколько жилых домов в центре города.
Информации о погибших и раненых нет.
В результате атаки российских беспилотников повреждения получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения.
Всего в Харькове зафиксировали четыре попадания российских беспилотников ночью 31 декабря.
Последствия атаки на Харьков / Фото Общественного
Россия атаковала беспилотниками гражданские объекты / Фото Общественного
Каменец-Подольский был под ударом "Шахедов"
Недалеко от Каменец-Подольского слышали взрывы около 00:14 31 декабря. Мониторинговые группы писали, что основная масса "Шахедов" скопилась там. В полпервого раздались новые взрывы.
В Запорожье раздавались взрывы
Ночью 31 декабря во время воздушной тревоги в Запорожье слышались звуки взрывов. После 00:30 сообщали о "повторяющихся звуках взрыва".