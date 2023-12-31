01:20, 31 грудня

У Харкові пролунали вибухи, в центрі міста виникли пожежі. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у кілька житлових будинків у середмісті.

Інформації про загиблих та поранених немає.

Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання.

Усього у Харкові зафіксували чотири влучання російських безпілотників вночі 31 грудня.



Наслідки атаки на Харків / Фото Суспільного



Росія атакувала безпілотниками цивільні об'єкти / Фото Суспільного