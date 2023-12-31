Саме від нас усіх залежить чи у 2024 році світ остаточно визначиться з тим, що Росія має програти у війні. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши, що всі ми маємо максимально підтримувати державу у боротьбі з агресором.

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Що може змінити позицію світу щодо війни у 2024 році

Дуже багато українців, які не мають владних повноважень чи величезних фінансових ресурсів, все одно роблять дуже багато для того, щоб боронити країну від ворога. Крім цього, велика відповідальність сьогодні лежить на українській владі.

Якщо Україна зможе продемонструвати свою автономність у питанні знищення ворога, то це суттєво змінить позицію Європи. Я маю таке переконання, що на Заході все-таки побоюються того, що у випадку величезного успіху України, Росія, наприклад, використає ядерну зброю,

– зауважив Валерій Клочок.

Були розмови про те, що єдиний спосіб, яким Росія може вести війну проти країн НАТО, – не конвенційний, а ядерний. Однак треба враховувати, що цей вид зброї в окупантів доволі сумнівної якості. Упродовж багатьох років вони не обслуговували свій ядерний потенціал належним чином, технології також застарілі – ще з часів Радянського Союзу.

Їх не можна порівняти із західними технологіями. Чого лише вартує демонстрація роботи системи Patriot в Україні. Ми вже переконалися, що вона знищує балістику просто неймовірно,

– додав Клочок.

На що варто акцентувати у Новому році

Дуже важливим є показати хороші результати на лінії фронту. Якщо Захід побачить успіх України, то, очевидно, надаватиме нам більше зброї, грошей.

Варто згадати скільки допомоги отримала Україна до 2022 року. Але коли Захід побачив, що ми встоїмо й навіть можемо захищати інші країни, то зрозумів, що перемога нашої держави є дуже важливою. Така позиція Європи нам на користь. Наразі збільшення кількості БпЛА, далекобійних ракет залежить від волі військово-політичного керівництва, але також від рівня автономності ведення бойових дій Україною.

Ми суттєво залежимо від західної підтримки, коментарі про те, що нам потрібно більше військової допомоги, лунають від офіційних посадових осіб. Також є прогнози, що 2024 рік буде важчим для України. Сьогодні складно сказати про це, можливо, він буде не легшим, але, наприклад, успішнішим,

– припустив Клочок.

Відтак все може змінитися. Це очевидно, спостерігаючи за останніми новинами, зокрема в Росії. На їхню територію прилітають чи не сотні безпілотників. А в окупованому Криму знищили великий десантний корабель росіян.

Зверніть увагу! У ніч на 26 грудня у порту Феодосії вдалось уразити ВДК "Новочеркаськ". Це судно було призначене для висадки морського десанту та перекидання морем техніки, вантажів. Вибухи були настільки потужні, що від корабля залишився лише залізний каркас. Спершу окупанти применшували кількість жертв, але згодом з'явилася інформація про 74 загиблих моряків.

"Ліквідували майже 80 людей особового складу. Захід не виявив ніякої стурбованості, він це навіть не коментують. Все це і буде формуватиме наш успіх у 2024 році", – підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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