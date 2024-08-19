Народный депутат Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин растерян из-за операцию ВСУ. Он не знает, как на это реагировать.

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Ослабление позиций России

Олег Дунда подчеркнул, что события на Курщине это серьезный удар по внешней политике России. Путин всегда пытался показывать миру, что его государство очень большое и мощное. Вроде бы оно имеет значительное военное и политическое влияние, в частности в Африке и Азии.

Именно поэтому у большинства стран Африки была нейтральная позиция относительно событий в Украине. Они считали, что Россия сильная и лучше с ней не ссориться. Однако история Курщины показывает им, что страна-агрессор хрупкая,

– отметил народный депутат.

По его мнению, операция Сил обороны в России существенно меняет отношение стран Азии и Африки к кремлевской власти и, целом, к войне в Украине.

"В ближайшее время мы увидим, как большое количество представителей африканских народов на различных конференциях начнут присоединяться к позиции Украины, ведь все любят победителей", – сказал Дунда.