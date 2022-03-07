Россияне заявляют, что атакуют только военные объекты. Однако на самом деле разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
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На двенадцатый день войны, 7 марта, убийцы обстреливали весь город. Очевидцы публикуют последствия действий россиян.
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