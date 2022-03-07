Росіяни заявляють, що атакують лише військові об'єкти. Однак насправді руйнують житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

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На дванадцятий день війни, 7 березня, вбивці обстрілювали все місто. Очевидці публікують наслідки дій росіян.

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Як діяти під час обстрілів / Інфографіка 24 каналу