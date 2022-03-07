Відповідне фото з вокзалу оприлюднив у телеграмі Сергій Лещенко. Така ситуація станом на 6 березня – на 11 день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Окупанти продовжують бомбити житлові квартали Харкова: снаряд міг влучити у багатоповерхівку

У Харкові тисячі людей хочуть покинути місто

Харків рятується від "рятівника" Путіна. Евакуація на залізничному вокзалі,

– написав журналіст.



У Харкові вокзал переповнений людьми, які хочуть виїхати / телеграм Сергія Лещенка

До речі, вночі проти 7 березня стало відомо, що російські окупанти продовжують нещадне бомбардування Харкова. На щастя, люди перебували в укритті.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!