В Винницкой области в результате российских атак пострадали 5 человек, один из них находится в тяжелом состоянии

Россия совершила атаку на Винницкую область / Винницкая областная государственная администрация
В результате вражеских атак на Винницкую область 13 ноября пострадали пять мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии. В областном центре были повреждены 34 жилых дома и детский сад.
Об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
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Каковы последствия российских атак в Винницкой области?
В результате ночной российской атаки на Винницу пострадали три женщины. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимую медицинскую помощь. В течение дня в результате вражеских ударов в Винницком районе пострадали еще двое мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии.
В самой Виннице повреждены 29 частных домовладений, пять многоквартирных жилых домов и детский сад. Кроме того, россияне провели атаку на энергетическую инфраструктуру области.
В течение дня на местах работали соответствующие службы. Они расчищали завалы, временно накрывали поврежденные крыши и утепляли дома, чтобы защитить их от осадков и холода.
В детском саду № 10 уже восстановили поврежденное остекление: окна и двери застеклили или временно закрыли OSB-плитами. Деревянные двери также отремонтировали, поэтому ими снова можно пользоваться.
Всего поступило 118 заявлений на обследование поврежденного имущества. Комиссии уже проверили 93 объекта, еще 25 находятся в работе.
Важно, чтобы каждое повреждение было должным образом зафиксировано, а люди могли получить предусмотренную помощь и компенсации
Напомним, всего неделю назад российские войска атаковали Винницкую область ударными БПЛА, повредив энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Из-за повреждения энергетических объектов в регионе возникли перебои с электроснабжением.
В результате обстрела один человек получил ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии. Также повреждено здание пожарной части ГСЧС и спасательная техника. Во время удара спасатели находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.
Кроме того, повреждения получили территория местного рынка, частные автомобили и торговый киоск, а в окружающих зданиях выбило окна.
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