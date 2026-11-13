На Вінниччині внаслідок російських атак постраждали 5 людей, один із них у важкому стані

Про це повідомила начальниця Вінницької ОДА Наталія Заболотна.

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Які наслідки російських атак на Вінниччині?

Унаслідок нічної російської атаки на Вінницю постраждали троє жінок. Усі вони перебувають у задовільному стані та отримують необхідну медичну допомогу. Протягом дня внаслідок ворожих ударів у Вінницькому районі постраждали ще двоє чоловіків. Один із них перебуває у важкому стані.

У самій Вінниці пошкоджено 29 приватних домоволодінь, п'ять багатоквартирних житлових будинків і дитячий садок. Крім того, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру області.

Упродовж дня на місцях працювали відповідні служби. Вони розбирали завали, тимчасово накривали пошкоджені дахи та утеплювали оселі, щоб захистити їх від опадів і холоду.

У дитячому садочку №10 вже відновили пошкоджене скління: вікна та двері засклили або тимчасово закрили OSB-плитами. Дерев'яні двері також відремонтували, тож ними знову можна користуватися.

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Загалом надійшло 118 заяв на обстеження пошкодженого майна. Комісії вже перевірили 93 об'єкти, ще 25 залишаються в роботі.

Важливо, щоб кожне пошкодження було належним чином зафіксоване, а люди могли отримати передбачену допомогу та компенсації– наголосила Заболотна.

Нагадаємо, лише тиждень тому російські війська атакували Вінницьку область ударними БпЛА, пошкодивши енергетичну та цивільну інфраструктуру. Через пошкодження енергетичних об'єктів у регіоні виникли перебої з електропостачанням.

Унаслідок обстрілу одна людина дістала поранення та перебуває в лікарні у важкому стані. Також пошкоджено будівлю пожежної частини ДСНС і рятувальну техніку. Під час удару рятувальники перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Крім того, пошкоджень зазнали територія місцевого ринку, приватні автомобілі та торгівельний кіоск, а в навколишніх будівлях вибило вікна.