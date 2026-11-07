Атака на Вінниччину: росіяни пошкодили будівлю ДСНС і місцевий ринок

Про наслідки обстрілу Вінниччини розповіли в ОВА та ДСНС.

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Що відомо руйнування на Вінниччині внаслідок атаки БпЛА?

Уночі 7 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Вінниччини. Через пошкодження енергетичних об'єктів в області виникли перебої з електропостачанням. Енергетики та інші профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Унаслідок обстрілу одна людина дістала поранення. Наразі вона перебуває в лікарні у важкому стані.

Також пошкоджено будівлю пожежної частини ДСНС і рятувальну техніку. Під час атаки рятувальники перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Пошкоджень зазнала й цивільна інфраструктура: територія місцевого ринку, приватні автомобілі та торговельний кіоск. У навколишніх будівлях вибито вікна.

Наслідки удару по Вінниччині / Фото ДСНС

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Нагадаємо, уночі росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет, і всі ракети – по Києву та області. Головними цілями удару стали енергооб'єкти. На Київщині був удар по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині.