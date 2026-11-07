Атака на Винницкую область: россияне повредили здание ГСЧС и местный рынок

О последствиях обстрела Винницкой области сообщили в ОВА и ГСЧС.

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Что известно о разрушениях в Винницкой области в результате атаки БПЛА?

Ночью 7 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. Из-за повреждений энергетических объектов в области возникли перебои с электроснабжением. Энергетики и другие профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

В результате обстрела один человек получил ранение. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также повреждено здание пожарной части ГСЧС и спасательная техника. Во время атаки спасатели находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

Повреждения получила и гражданская инфраструктура: территория местного рынка, частные автомобили и торговый киоск. В окружающих зданиях выбиты окна.

Последствия удара по Винницкой области / Фото ГСЧС

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Напомним, ночью россияне задействовали 172 дрона и 36 баллистических ракет, причем все ракеты были нацелены на Киев и область. Главными целями удара стали энергообъекты. В Киевской областибыл нанесен удар по подстанциям, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.