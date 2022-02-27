Заметим, что утром 27 февраля в Харькове была замечена техника российских захватчиков.

Важно В Харькове заметили российскую технику: людей призывали не выходить из дома

Глава Харьковского ОГА Олег Синегубов заявил, что произошел прорыв легкой техники российского врага в Харьков, в том числе и центральную часть города.

Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные силы Украины ликвидируют неприятеля. Гражданское население просим не выходить на улицы города,

– подчеркнул Синегубов.

Последствия обстрелов в Харькове / Фото с телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

Уничтожение российской техники в Харькове: смотрите видео