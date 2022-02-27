Зауважимо, що зранку 27 лютого у Харкові помітили техніку російських загарбників.

Важливо У Харкові помітили російську техніку: людей закликали не виходити з дому

Голова Харківського ОДА Олег Синєгубов заявив, що відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків, зокрема й центральну частину міста.

Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста,
– наголосив Синєгубов.

Наслідки обстрілів у Харкові / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Знищення російської техніки у Харкові: дивіться відео