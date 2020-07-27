В Марьинке Донецкой области 27 июля в результате обстрела ранения получил мирный житель. Это произошло через 13 часов после объявленного всеобъемлющего режима прекращения огня.

Информацию сообщили на фейсбук-странице первого добровольческого мобильного госпиталя. Также об этом пишет "ТСН" со ссылкой на своего корреспондента. Актуально Первый день перемирия: боевики провели второй обстрел, ВСУ до сих пор не открывали огонь Что известно о ранении гражданского в Марьинке Мужчина работал на своем огороде вместе с матерью, когда услышал свист пули. Сразу после этого произошел взрыв – прилетел вражеский ВОГ (выстрел для подствольного гранатомета).

В результате обстрела мирный житель получил осколочное ранение левой руки.

Медики оказали ему первую необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Как прошел первый день перемирия на Донбассе В ночь на 27 июля на Донбассе заработало полное и всеобъемлющее перемирие. В то же время продлилось оно не долго, так как боевики обстреляли украинские позиции посреди ночи.

Уже после обеда состоялся второй обстрел оккупантов, а вот украинские войска огонь не открывали. К счастью, потерь среди украинских воинов нет. Прекращение огня на Донбассе с 27 июля: основное Оно заработало с 00:01 27 июля. Президент Владимир Зеленский и западные партнеры Украины надеются, что новое перемирие "должно заработать в этот раз". Хотя предыдущие такие шаги завершались как правило ничем.

26 июля глава украинского государства даже поговорил с Путиным. Тот вроде согласился на прекращение огня.

Принципиальной разницей в этот раз является наказание за срыв перемирия. Для того, чтобы подтвердить соблюдение перемирия со стороны украинских войск, на боевых позициях планировали разместить украинских миротворцев, а на линии разграничения – СМИ.

Еще перед самым началом перемирия боевики устроили провокацию, чтобы его сорвать. Для этого они дистанционно заложили мины из ручных противотанковых гранатометов.