У Мар'янці Донецької області 27 липня в результаті обстрілу поранення отримав мирний житель. Це сталося через 13 годин після оголошеного всеосяжного режиму припинення вогню.

Інформацію повідомили на фейсбук-сторінці Першому добровольчому мобільному шпиталі. Також про це пише "ТСН" із посиланням на свого кореспондента. Актуально Перший день перемир'я: бойовики провели другий обстріл, ЗСУ досі не відкривали вогонь Що відомо про поранення цивільного в Мар'янці Чоловік працював на своєму городі разом з матір'ю, коли почув свист кулі. Одразу після цього стався вибух – прилетів ворожий ВОГ (постріл для підствольного гранатомета).

В результаті обстрілу мирний житель отримав осколкове поранення лівої руки.

Медики надали йому першу необхідну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує. Як пройшов перший день перемир'я на Донбасі У ніч проти 27 липня на Донбасі запрацювало повне й всеосяжне перемир'я. Водночас протривало воно не довго, оскільки бойовики обстріляли українські позиції посеред ночі.

Вже після обіду відбувся другий обстріл окупантів, а от українські війська вогонь не відкривали. На щастя, втрат серед українських воїнів немає. Припинення вогню на Донбасі з 27 липня: основне Воно запрацювало з 00:01 27 липня. Президент Володимир Зеленський та західні партнери України сподіваються, що нове перемир'я "має запрацювати цього разу". Хоча попередні такі кроки завершувались, як правило, нічим.

26 липня глава української держави навіть поговорив з Путіним. Той начебто погодився на припинення вогню.

Принциповою різницею цього разу є покарання за зрив перемир'я. Для того, аби підтвердити дотримання перемир'я з боку українських військ, на бойових позиціях планували розмістити українських миротворців, а на лінії розмежування – ЗМІ.

Ще перед самим початком перемир'я бойовики влаштували провокацію, щоб його зірвати. Для цього вони дистанційно заклали міни з ручних протитанкових гранатометів.