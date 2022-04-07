Затем протесты переросли в масштабные демонстрации против власти с маршами и блокадами дорог. По данным перуанских властей, за последние несколько дней во время протестов были убиты 6 человек.

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По меньшей мере, 9 основных дорог в стране по-прежнему заблокированы протестующими.

В стране самая большая инфляция со времен 90-х

В последние годы экономическая ситуация в Перу была тяжелой, но полномасштабное вторжение России в Украину и изоляция России от мировых нефтяных рынков привели к резкому росту цен на нефть. Для Перу эти последствия стали особенно серьезными.

В сравнении с другими странами региона, такими как Аргентина или Венесуэла, Перу импортирует большую часть своей нефти. Это сделало страну более уязвимой к российским санкциям, ударившим по экономике как раз в то время, когда она восстанавливалась после влияния пандемии COVID-19.

Экономическая ситуация в Перу:

Согласно данным Статистического института страны, из-за роста цен на нефть в марте инфляция в стране оказалась самой большой за последние 26 лет. По сообщениям Центрального банка Перу, больше всего это отразилось на ценах на пищевые продукты и топливо – они выросли на 9,54% по сравнению с прошлым годом.

Цены росли так быстро, что по стране начали распространяться протесты. 28 марта группа транспортников и профсоюз водителей грузовиков стали призывать к всеобщей забастовке с требованием более дешевого топлива.

Попытки властей подавить протесты деспотическими методами только раздули огонь – люди стали массово требовать отставки президента Перу Педро Кастильо. Хотя 5 апреля он сменил тактику и начал договариваться с гражданами, было поздно.

Заметим, что всего за 8 месяцев пребывания в должности Кастильо пережил две попытки импичмента, сменил 4 кабинета и более 45 министров.

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