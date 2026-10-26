Как сбой в работе Starlink повлиял на сбитие реактивных "Шахедов": ISW удивил статистикой

Впрочем, даже во время перебоев показатель сбиваемых вражеских целей оставался относительно высоким. Об этом свидетельствует анализ Института изучения войны.

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Как Украина сбивает российские реактивные "Шахеды"?

Так, доля перехваченных украинскими силами реактивных дронов снизилась с 77 до примерно 74 процентов.

Как изменилась результативность Воздушных сил во время сбоев / Инфографика ISW

Для сбивания реактивных дронов Украина использует многоуровневую систему ПВО. Впрочем, лучшие результаты демонстрируют именно дроны-перехватчики. Они в основном нуждаются в Starshield, чтобы развивать скорость, необходимую для перехвата реактивных БПЛА.

Украинские военные также применяют другие методы противодействия скоростным дронам. В частности, сбивают их с истребителей F-16 с помощью дорогих и дефицитных ракет класса "воздух-воздух".

Можно использовать и бортовые пушки F-16, однако это довольно опасно для самого самолета и пилота.

Кроме того, использование F-16 для уничтожения реактивных дронов ускоряет их износ и отвлекает от выполнения других задач.

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Для борьбы с реактивными дронами в Киеве и Киевской области Украина также установила турели. Однако масштабное развертывание таких стационарных систем по всей стране требует времени и ресурсов, а самих турелей недостаточно для эффективной защиты.

По оценке аналитиков, дополнение украинской системы ПВО дронами-перехватчиками – самый перспективный способ обеспечить стабильно высокие показатели сбивания реактивных БПЛА в долгосрочной перспективе.

Ситуация со Starshield стабилизировалась

24 октября министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что системы мониторинга оборонного ведомства зафиксировали восстановление скорости Starlink и Starshield свыше 400 километров в час при стабильной связи.

Ранее из-за внезапного введения ограничений скоростного порога Украина начала переговоры с SpaceX и Пентагоном.

Ограничения на движение терминалов при вызвали проблемы со связью на скорости свыше 160 километров в час.