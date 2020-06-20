Критиковать реальность очень удобно. Она всегда будет давать для этого поводы. Ямы на дорогах и коррупция в кабинетах. Продажные суды и неэффективные госуслуги. В нашем настоящем можно найти тысячи причин для недовольства – и каждый, кто возьмется с ним воевать, очень скоро обрастет паствой. Она будет рукоплескать пророку и объявлять его последней надеждой.

Момент истины наступает в тот момент, когда пророк начинает говорить о картинке желаемого. Той самой, ради наступления которой он предлагает разрушать существующее. В этот момент мы узнаём о том, что именно борется с нашим настоящим: прошлое или будущее. Об этом – в блоге "Грани правды" на 24 канале.

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Наше прошлое нам хорошо знакомо. Украина существовала в нем столетиями. Российская зона влияния. Колониальный формат. Московская редакция духовных скреп. Столь долгое существование на российской орбите не могло пройти без последствий. В результате нас окружают люди, мечтающие о прошлом, и политики, делающие на этом запросе себе карьеры.

С будущим все немного сложнее. Оно дано нам не в ощущениях, а в наблюдениях. Мы сталкиваемся с ним, когда пользуемся безвизом и ездим в Европу. Оно вовсе не лишено недостатков – но их размер куда меньше, чем то, что сулит нам наше "вчера".

Будущее меряется продолжительностью жизни и пространством безопасности. Качеством судов и уровнем коррупции. У будущего может быть много редакций, но фундаментальные вещи остаются неизменными.

Строить новое куда сложнее, нежели разрушать существующее. Движение вперед требует сознательных усилий, а дрейф в прошлое нуждается лишь в бездействии. Будущее хочет перестраивать настоящее, а прошлое требует обнуления уже достигнутого.

В своей борьбе за власть прошлое всегда торгует простыми ответами. Более того – это его главная отличительная черта. Оно упрощает всю сложность нашей реальности до нескольких формул – и затем торгует лицемерной простотой оптом и в розницу.

Требовать смертной казни для коррупционеров всегда проще, чем уменьшать поле для взяток. Призывать "отобрать и поделить" куда легче, чем создавать пространство честной конкуренции. Будущее требует эволюции и усложнения, а прошлое просто предлагает найти вождя и вручить ему скипетр.



Требовать смертной казни для коррупционеров всегда проще, чем уменьшать поле для взяток / Иллюстративное фото

Что такое прошлое

Прошлое – это идея мира ценой капитуляции. Это идея финансового обезболивающего вместо экономических реформ. Это идея сноса немногих работающих в стране институтов, построенных под давлением запада. Задача прошлого – разрушать существующее, потому что чем слабее Украина, тем легче ей стать трофеем Москвы.

Именно поэтому контекст имеет значение. Бичеватель пороков может быть сколь угодно красноречив и ярок. Его формулировки могут быть сколь угодно точны и безжалостны.

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Но все это обретает смысл лишь в тот момент, когда автор готов говорить не только о диагнозах, но и о рецептах лечения. Потому что иначе может оказаться, что перед вами стоит прошлое, которое просто пытается притвориться будущим.

Дьявол всегда в деталях, не так ли?